НПЗ в Пермі повністю зупинив роботу після атак України, - Reuters

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії після серії українських атак повністю припинив роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
7 травня українські безпілотники атакували "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один із найбільших заводів Росії, розташований приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Унаслідок удару виникла пожежа та пошкодження обладнання.
Після цього завод повністю зупинив переробку нафти.
Джерела в галузі повідомили, що після удару терміново вивели з роботи три основні установки первинної переробки сирої нафти. Крім того, зупинено частину вторинних установок.
Один із блоків - CDU-4 - не працював ще з 30 квітня, через попередню атаку дрона.
За даними джерел, відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів. "Лукойл", якому належить завод, на запит про коментар не відповів.
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив, що у п'ятницю безпілотники атакували промислові об'єкти в регіоні, проте не уточнив, яке саме підприємство постраждало.
У 2024 році "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти. Серед продукції:
Завод забезпечував паливом як цивільний сектор, так і потреби армії.
Мета таких ударів - скоротити надходження до російського бюджету та послабити військовий потенціал Москви. Крім того, Кремль змушений витрачати мільярди на аварійне відновлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу.
У ніч на 8 травня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали третього удару по тому ж НПЗ та нафтоперекачувальній станції "Перм" - ключовому вузлу, через який нафта розподіляється у чотирьох напрямках.
А 13 травня у сусідньому Башкортостані спалахнула ЛПДС "Нурліно" - один із найбільших нафтотранспортних вузлів "Транснєфті"; причини пожежі поки не встановлено.