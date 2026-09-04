НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины
Силы обороны подтвердили остановку двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об остановке заводов
По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразило еще 26 августа.
Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка Ленинградской области.
Что поразили на "НОВАТЭК-Усть-Луге"
По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.
Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.
В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.
Напомним, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово входит в топ-5 крупнейших в России и регулярно становится целью Сил обороны.
Еще в июле ВСУ поразили это предприятие – тогда под удар попала установка первичной переработки нефти, а расстояние до цели от границы составило около 800 километров.