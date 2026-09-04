ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

14:16 04.09.2026 Пт
2 мин
Один из заводов входит в топ-5 самых крупных в России
aimg Валерия Абабина
НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины Фото: Поражение НПЗ в Кстово (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны подтвердили остановку двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об остановке заводов

По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразило еще 26 августа.

Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка Ленинградской области.

Что поразили на "НОВАТЭК-Усть-Луге"

По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.

Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Напомним, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово входит в топ-5 крупнейших в России и регулярно становится целью Сил обороны.

Еще в июле ВСУ поразили это предприятие – тогда под удар попала установка первичной переработки нефти, а расстояние до цели от границы составило около 800 километров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗ Российская Федерация Война в Украине
Новости
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность