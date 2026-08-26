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НПЗ у Кстово та хаб Wildberries у Тамбові атакували українські дрони FP-1, - Fire Point

08:44 26.08.2026 Ср
2 хв
Вже відомо про перші наслідки
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки 26 серпня (скриншот відео)

Українські дрони FP-1 вночі одночасно уразили нафтозавод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Fire Point.

Що атакували дрони FP-1

Сили оборони України ударили безпілотниками FP-1 по двох об'єктах у Росії. Атака торкнулася паливної та логістичної інфраструктури ворога.

  • Кстово, Нижегородська область - нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.
  • Котовськ, Тамбовська область - логістичний хаб Wildberries площею близько 108 000 квадратних метрів, розрахований на зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів.

Нафтозавод у Кстово охопило вогнем

Нагадаємо, за даними очевидців, вибухи в районі заводу пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі поруч із підприємством.

Завод випускає автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також мастильні матеріали. Ця продукція, зокрема пальне для авіації, використовується і для потреб російської армії.

Логістичний хаб Wildberries спалахнув вдруге

Очевидці розповіли, що за 40 хвилин почули щонайменше десять вибухів, після чого в одному з районів Котовська почалася пожежа.

В аеропорту Тамбова тимчасово ввели обмеження на польоти. Роботу самого складу після удару призупинили.

Нагадаємо, склад Wildberries у Котовську вже потрапляв під удар 18 липня. Тоді через пожежу загинули семеро працівників.

Станом на 14 серпня Україна встигла уразити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів