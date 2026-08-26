НПЗ у Кстово та хаб Wildberries у Тамбові атакували українські дрони FP-1, - Fire Point

Українські дрони FP-1 вночі одночасно уразили нафтозавод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Fire Point.
Сили оборони України ударили безпілотниками FP-1 по двох об'єктах у Росії. Атака торкнулася паливної та логістичної інфраструктури ворога.
Нагадаємо, за даними очевидців, вибухи в районі заводу пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі поруч із підприємством.
Завод випускає автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також мастильні матеріали. Ця продукція, зокрема пальне для авіації, використовується і для потреб російської армії.
Очевидці розповіли, що за 40 хвилин почули щонайменше десять вибухів, після чого в одному з районів Котовська почалася пожежа.
В аеропорту Тамбова тимчасово ввели обмеження на польоти. Роботу самого складу після удару призупинили.
Нагадаємо, склад Wildberries у Котовську вже потрапляв під удар 18 липня. Тоді через пожежу загинули семеро працівників.
Станом на 14 серпня Україна встигла уразити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.