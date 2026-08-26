НПЗ у Кстово та хаб Wildberries у Тамбові атакували українські дрони FP-1, - Fire Point

Що атакували дрони FP-1

Сили оборони України ударили безпілотниками FP-1 по двох об'єктах у Росії. Атака торкнулася паливної та логістичної інфраструктури ворога.

Кстово, Нижегородська область - нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Котовськ, Тамбовська область - логістичний хаб Wildberries площею близько 108 000 квадратних метрів, розрахований на зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів.

Нафтозавод у Кстово охопило вогнем

Нагадаємо, за даними очевидців, вибухи в районі заводу пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі поруч із підприємством.

Завод випускає автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також мастильні матеріали. Ця продукція, зокрема пальне для авіації, використовується і для потреб російської армії.

Логістичний хаб Wildberries спалахнув вдруге

Очевидці розповіли, що за 40 хвилин почули щонайменше десять вибухів, після чого в одному з районів Котовська почалася пожежа.

В аеропорту Тамбова тимчасово ввели обмеження на польоти. Роботу самого складу після удару призупинили.