НПЗ в Кстово и хаб Wildberries в Тамбове атаковали украинские дроны FP-1, - Fire Point

Украинские дроны FP-1 ночью одновременно поразили нефтезавод в Нижегородской области и самый большой склад Wildberries в Тамбовской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Fire Point.
Силы обороны Украины ударили беспилотниками FP-1 по двум объектам в России. Атака затронула топливную и логистическую инфраструктуру врага.
Напомним, по данным очевидцев, взрывы в районе завода прогремели примерно в 03:40 ночи. В скором времени в сети появились кадры масштабного пожара рядом с предприятием.
Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, а также смазочные материалы. Эта продукция, в частности горючее для авиации, используется и для нужд российской армии.
Очевидцы рассказали, что через 40 минут услышали по меньшей мере десять взрывов , после чего в одном из районов Котовска начался пожар.
В аэропорту Тамбова временно были введены ограничения на полеты. Работу самого состава после удара приостановили.
Напомним, состав Wildberries в Котовске уже попадал под удар 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников.
По состоянию на 14 августа Украина успела поразить почти треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти удары стали частью системной кампании против топливной инфраструктуры противника.