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НПЗ в Кстово и хаб Wildberries в Тамбове атаковали украинские дроны FP-1, - Fire Point

08:44 26.08.2026 Ср
2 мин
Уже известно о первых последствиях
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки 26 августа (скриншот видео)

Украинские дроны FP-1 ночью одновременно поразили нефтезавод в Нижегородской области и самый большой склад Wildberries в Тамбовской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Fire Point.

Что атаковали дроны FP-1

Силы обороны Украины ударили беспилотниками FP-1 по двум объектам в России. Атака затронула топливную и логистическую инфраструктуру врага.

  • Кстово, Нижегородская область - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.
  • Котовск, Тамбовская область - логистический хаб Wildberries площадью около 108 000 квадратных метров, рассчитанный на хранение до 54 миллионов единиц товаров.

Нефтезавод в Кстово охватило огнем

Напомним, по данным очевидцев, взрывы в районе завода прогремели примерно в 03:40 ночи. В скором времени в сети появились кадры масштабного пожара рядом с предприятием.

Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, а также смазочные материалы. Эта продукция, в частности горючее для авиации, используется и для нужд российской армии.

Логистический хаб Wildberries вспыхнул во второй раз

Очевидцы рассказали, что через 40 минут услышали по меньшей мере десять взрывов , после чего в одном из районов Котовска начался пожар.

В аэропорту Тамбова временно были введены ограничения на полеты. Работу самого состава после удара приостановили.

Напомним, состав Wildberries в Котовске уже попадал под удар 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников.

По состоянию на 14 августа Украина успела поразить почти треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти удары стали частью системной кампании против топливной инфраструктуры противника.

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