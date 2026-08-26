НПЗ в Кстово и хаб Wildberries в Тамбове атаковали украинские дроны FP-1, - Fire Point

Что атаковали дроны FP-1

Силы обороны Украины ударили беспилотниками FP-1 по двум объектам в России. Атака затронула топливную и логистическую инфраструктуру врага.

Кстово, Нижегородская область - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.

Котовск, Тамбовская область - логистический хаб Wildberries площадью около 108 000 квадратных метров, рассчитанный на хранение до 54 миллионов единиц товаров.

Нефтезавод в Кстово охватило огнем

Напомним, по данным очевидцев, взрывы в районе завода прогремели примерно в 03:40 ночи. В скором времени в сети появились кадры масштабного пожара рядом с предприятием.

Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, а также смазочные материалы. Эта продукция, в частности горючее для авиации, используется и для нужд российской армии.

Логистический хаб Wildberries вспыхнул во второй раз

Очевидцы рассказали, что через 40 минут услышали по меньшей мере десять взрывов , после чего в одном из районов Котовска начался пожар.

В аэропорту Тамбова временно были введены ограничения на полеты. Работу самого состава после удара приостановили.