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У Москві на ТЕЦ загорівся газопровід: піднявся густий дим

Москва, Четвер 26 жовтня 2023 16:50
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У Москві на ТЕЦ загорівся газопровід: піднявся густий дим Ілюстративне фото: у Москві на ТЕЦ загорівся газопровід (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві на території теплоелектроцентралі почалася сильна пожежа. Там загорівся газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

За інформацією пропагандистського каналу, у будівлі на території ТЕЦ-16, де почалася пожежа, вже обвалився дах. Все заволокло густим димом. Пожежі надали перший ранг складності.

У мережі уточнюють, що рятувальники поки що не гасять пожежу, оскільки чекають, поки на території підприємства повністю відключать електроенергію.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останнім часом на території Росії дедалі частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.

Ще місяць тому в Москві на території торговельного центру спалахнула потужна пожежа. Вона охопила 500 квадратних метрів.

Також на початку вересня у столиці РФ сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.

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