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НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле "Роттердам+" на 1,5 млрд гривен

Новина українською →
Украина, Среда 08 декабря 2021 16:12
НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле "Роттердам+" на 1,5 млрд гривен Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "Ойл Трейд 2018", занимающаяся реализацией нефтепродуктов Кременчугского НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 11 месяцев 2021 года продала государственной "Укрзализныце" дизельное топливо по формуле с привязкой к цене в порту Роттердам плюс стоимость доставки на общую сумму 1,5 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные издания enkorr и системы ProZorro, где обнародованы соответствующие договоры.

Компания Коломойского стала вторым крупнейшим поставщиком дизтоплива для нужд государственной компании, отгрузив 57 тыс. тонн (более 20% годовой потребности железной дороги). При средней цене реализации топлива на уровне 27,3 тыс. грн/т, общая стоимость поставленного дизтоплива превышает 1,5 млрд грн.

Поставки осуществляются по формульному ценообразованию. Согласно условиям договоров, цена на топливо формируется на основании котировок дизтоплива в порту Роттердам плюс маржа поставщика, которая включает затраты на доставку нефтепродуктов в Украину и чистый заработок.

Как сообщалось ранее, компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

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Укрзализныця
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