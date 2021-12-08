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НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою "Роттердам+" на 1,5 млрд гривень

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Україна, Середа 08 грудня 2021 16:12
НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою "Роттердам+" на 1,5 млрд гривень Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Ойл Трейд 2018", що займається реалізацією нафтопродуктів Кременчуцького НПЗ олігарха Ігоря Коломойського за 11 місяців 2021 року продала державній "Укрзалізниці" дизельне паливо за формулою з прив'язкою до ціни в порту Роттердам плюс вартість доставки на загальну суму 1,5 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані видання enkorr та системи ProZorro, де оприлюднено відповідні договори.

Компанія Коломойського стала другим найбільшим постачальником дизпалива для потреб державної компанії, відвантаживши 57 тис. тонн (більше 20% річної потреби залізниці). За середньої ціни реалізації палива на рівні 27,3 тис. грн/т, загальна вартість поставленого дизпалива перевищує 1,5 млрд грн.

Постачання здійснюються за формульним ціноутворенням. Згідно з умовами договорів, ціна на пальне формується на підставі котирувань дизпалива в порту Роттердам плюс маржа постачальника, яка включає витрати на доставку нафтопродуктів в Україну та чистий заробіток.

Як повідомлялось, раніше, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".

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Укрзалізниця
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