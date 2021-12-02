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Компания Коломойского начала поставки дизтоплива для УЗ по цене "Роттердам+"

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 18:55
Компания Коломойского начала поставки дизтоплива для УЗ по цене "Роттердам+" Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ProZorro.

Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна.

Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год.

Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

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Укрзализныця Игорь Коломойский
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