НПЗ в Башкортостані атакували дрони ГУР, - джерела

Атака на НПЗ в Уфі

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські медіа писали, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані.

Зауважимо, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.

Варто зауважити, що у ніч на 12 вересня відразу низку регіонів Росії атакували невідомі дрони. Нагадаємо, що протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.

Наприклад, вранці 7 серпня вони поскаржилися на вибухи та пожежі в Краснодарському краї РФ.

Росіяни заявили, що невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод і військову частину.

Пізніше, вдень, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ, а також атаку на низку інших важливих об'єктів.

Ба більше, після атаки дронів на Польщу ударів по Росії може стати більше. Днями голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО надати Україні далекобійну зброю та попросив дозволу знищувати російські дрони ще на підльоті до її повітряного простору.

Він зауважив, що в умовах існуючої війни найкращим способом боротьби з дронами є знищення виробничих потужностей і засобів їх запуску.