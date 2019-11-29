Ноябрь в Украине завершится мокрым снегом

Погода в Украине: ноябрь завершится мокрым снегом. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Также она предупредила о туманах и усилении ветра.

"Листопад в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололед!) и вездесущими туманами с туманом плюс усилением ветра. Ветер переформируется с сегодняшнего юго-восточного на завтрашний северо-западный, порывы будут сильными. Что окажется намеком на будущее похолодание", - написала Диденко.

Она подчеркнула, что снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей. По ее словам, в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градуса.

"На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода - потому что +2 +5 градусов и еще и сильный ветер. На востоке и в Днепропетровской области ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до 12 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптик отметила, что в Киеве вероятный небольшой дождь с мокрым снегом.

"В Киеве 30 ноября существенные осадки - вряд ли, лишь во второй половине дня или вечером вероятны небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1 + 4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0-1 мороза. Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится", - написала Диденко.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра, сообщала, что погода в Украины 29 ноября ухудшится, в 7 областях сильные дожди.

Как писало РБК-Украина, Диденко также отмечала, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Добавим, согласно прогнозам некоторых синоптиков, погода в Украине в декабре обещает быть достаточно суровой.