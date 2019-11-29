Листопад в Україні завершиться мокрим снігом

Погода в Україні: листопад завершиться мокрим снігом. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Також вона попередила про тумани та посилення вітру.

"Листопад в Україні завершиться дощем у східних областях, мокрим снігом у західній частині (ожеледиця!) та всюдисущими туманами з мрякою плюс посиленням вітру. Вітер переформується із сьогоднішнього південно-східного на завтрашній північно-західний, пориви будуть сильними. Що виявиться натяком на прийдешнє похолодання", - написала Діденко.

Вона підкреслила, що зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. За її словами, у суботу максимальна температура повітря не перевищить +1 +4 градусів.

"На півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - бо +2 +5 градусів та ще й сильний вітер. На сході та у Дніпропетровській області очікується +3 +8 градусів, у південній частині +5 +10, в Криму до +12 градусів", - сказано у повідомленні.

Синоптик зазначила, що у Києві ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом.

"У Києві 30-го листопада суттєві опади - навряд, лише в другій половині дня чи надвечір ймовірні невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря у Києві вночі та вдень буде приблизно однаковою, +1 +4 градуси. У суботу ввечері вона знизиться до 0-1 морозу. Грудень у столиці почнеться холодною погодою, у неділю похолодає на 2-4 градуси, проте суттєвих опадів не передбачається", - написала Діденко.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру, повідомляла, що погода в Україні 29 листопада погіршиться, в 7 областях сильні дощі.

Як писало РБК-Україна, Діденко також зазначала, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає.

Додамо, згідно з прогнозами деяких синоптиків, погода в Україні в грудні обіцяє бути досить суворою.