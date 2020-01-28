Новый замглавы ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Bihus.Info

Новый замглавы Госбюро расследований Александр Соколов связан с и.о. директора бюро Ириной Венедиктовой через бизнес своей супруги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Сообщается, что Соколов с 2018 года связан с Венедиктовой через свою супругу Анну Соколову. В частности, в декларации за 2018 она задекларировала 125 тыс. гривен дохода от юридической фирмы ООО "Перегрин Кэпитал Групп", основательницей которой является свекровь Венедиктовой - Наталья Колесник.

В то же время и сама и.о. главы ГБР связана с юридической фирмой "Перегрин", будучи ее советником в тот период, когда Соколова получала эти доходы. Кроме того, Венедиктова неоднократно принимала участие в мероприятиях этой компании. Также руководительница ГБР владеет двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово "Перегрин".

Отметим, конкурс на должности заместителей в ГБР критиковали за непрозрачность и якобы победители были определены заранее.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Конкурс на главу ГБР должен завершиться весной 2020 года.