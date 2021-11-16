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Новий закон про столицю: хто може керувати Києвом разом з Кличком

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 09:48
Новий закон про столицю: хто може керувати Києвом разом з Кличком Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Верховна рада в найближчі тижні може прийняти новий закон про столицю. Майже повністю перероблений до другого читання законопроект розведе повноваження мера і голови КМДА.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Напарник для Кличка. Як зміниться влада в Києві з новим законом про столицю".

Київрада отримає свій власний виконком - ним теж керуватиме Кличко. Голову КМДА обиратиме президент. Автори законопроекту чітко прописали, що мер не може займати цю посаду.

Член комітету Ради з питань держвлади Віталій Безгін (СН) запевняє, що законопроект жодним чином не замахується на наявні у Кличка повноваження. Він продовжить керувати столицею і розпоряджатися місцевим бюджетом, уточнив нардеп.

Кілька співрозмовників видання в президентській команді стверджують, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов залишається основним претендентом на главу столичної адміністрації, "хоча сам він і не сильно цього хоче".

У своїй публічній риториці Кличко дотримується колишньої позиції і виступає проти розмежування посад мера і голови КМДА.

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Віталий Кличко Київ
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Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю