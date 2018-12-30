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Новий "мовний закон" не заборонятиме видавництво друкованих ЗМІ мовами ЄС

Новини » Політика    30.12.2018 - 14:00
Новий "мовний закон" не заборонятиме видавництво друкованих ЗМІ мовами ЄС
Фото: Ірина Подоляк (facebook.com iryna podolyak)

Новий "мовний закон" не буде забороняти жодної мови в Україні

Підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не заборонятиме видавництво друкованих засобів масової інформації мовами Європейського союзу. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови комітету з питань культури та духовності, народний депутат Ірина Подоляк.

За її словами, в підготовленому до другого читання законопроекті не буде мовних квот для друкованих ЗМІ, які б змушували перекладати видання.

"Те, що стосується друкованих ЗМІ, була величезна кількість поправок. Вони стосувались того, що ЗМІ, які видаються мовами ЄС - вони можуть продовжити видаватись цими мовами. Вони не будуть змушені перекладатись", - повідомила Подоляк.

За її словами, новий "мовний закон" не буде забороняти жодної мови в Україні.

"Дуже важливо зрозуміти те, що ми цим законом не забороняємо жодної мови. Всі мови повинні існувати, всі мови мають право на існування. Людина має право використовувати і застосовувати в Україні всі мови, які вона знає. Нам важливо створити такі інструменти, щоб через 5-10 років мовне поле в країні було українським. Тобто ми не боремось з іншими мовами, а боремось за розвиток української та намагаємось зупинити русифікацію. Втім, розуміємо, що для цього потрібен час, і не збираємось тероризувати суспільство", - пояснила нардеп.

Нагадаємо, 28 грудня голова голова ВР Андрій Парубій заявив, що "мовний законопроект" буде одним із перших, які будуть розглянуті наступної сесії.

Раніше комітет з питань свободи слова ВР запропонував розглядати "мовний закон" у другому читанні із поправкою про поступове введення мовних квот для друкованих ЗМІ, які видаються російською.

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