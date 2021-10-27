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Новый вариант "Дельты" зафиксирован в Индии. Выявлено 17 заражений

Автор: Мария Кучерявец

В Индии зафиксировали случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса, что имеет название AY.4​​​.2. Таких заражений в стране уже насчитывается 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

По информации местных СМИ, эти семнадцать случаев были зарегистрированы в шести штатах, а именно: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму и Кашмир и Телангана.

Указано, что все эти случаи были обнаружены в образцах, собранных в период с мая по сентябрь текущего года.

Сейчас они отправлены в лабораторию в Бангалору для секвенирования генома.


Напомним, ранее британские ученые заявляли об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта" и отметили, что AY.4.2 значительно заразнее.

Добавим, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новый вариант "Дельты" уже находится на территории Украины.

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ИндияКоронавирус "Дельта"