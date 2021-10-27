Новый вариант "Дельты" зафиксирован в Индии. Выявлено 17 заражений

По информации местных СМИ, эти семнадцать случаев были зарегистрированы в шести штатах, а именно: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму и Кашмир и Телангана.

Указано, что все эти случаи были обнаружены в образцах, собранных в период с мая по сентябрь текущего года.

Сейчас они отправлены в лабораторию в Бангалору для секвенирования генома.



