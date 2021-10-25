Новый вариант "Дельты" уже в Украине. Данилов назвал города
Новый вариант "Дельты" уже находится на территории Украины. Наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
"В пятницу наши ученые закончили исследования. Мы имеем подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", - сообщил Данилов.
Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".
"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.
Ранее британские ученые заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта". Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм "Дельта".
В то же время некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.