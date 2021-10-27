Новий варіант "Дельти" зафіксовано в Індії. Виявлено 17 заражень

За інформацією місцевих ЗМІ, ці сімнадцять випадків були зареєстровані в шести штатах, а саме: Карнатака, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра, Джамму та Кашмір і Телангана.

Вказано, що всі ці випадки були виявлені у зразках, зібраних у період з травня по вересень поточного року.

Наразі вони відправлені в лабораторію в Бангалору для секвенування генома.



