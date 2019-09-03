Новый украинский Кабмин оказался самым молодым в Европе

Новый Кабинет министров Украины по составу его участников оказался самым молодым в Европе. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что на данный момент украинское правительство со средним возрастом его участников в 39 лет является самым молодым в Европе. По данным Deutsche Welle, это почти на 14 лет меньше, чем в правительстве Германии.

Издание проанализировало средний возраст европейских правительств и пришло к выводу, что средний возраст членов нового Кабмина Украины сопоставим с действующим правительством Армении (40 лет). В то же время украинские чиновники на 6-10 лет младше министров в странах Балтии, Финляндии и Беларуси; и на 20 лет моложе, чем правительства Испании или Португалии.

Deutsche Welle пишет, что средний возраст французских министров - 56 лет, что вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника - вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Кроме того, вместе с эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом 28-летний Федоров оказался самым молодым министром в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября официально сформировал новые министерства и реорганизовал ряд старых.

Кроме того, накануне правительство забрало у Национальной полиции полномочия по экономическим преступлениям.