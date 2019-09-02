ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин забрал у НПУ полномочия по экономическим преступлениям

Новости » Политика    02.09.2019 - 15:59
Кабмин забрал у НПУ полномочия по экономическим преступлениям
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство ликвидировало управление по борьбе с экономическими преступлениями

Кабинет министров Украины забрал полномочия по экономическим преступлениям у Национальной полиции. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Как сообщил Гончарук, Управление по борьбе с экономическими преступлениями в нацполиции было ликвидировано.

"Мы ликвидировали экономическую часть Национальной полиции. УБЭП все, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, он символичный", - заявил премьер-министр.

Новость дополняется

Новый Кабмин провел первое заседание: онлайн-трансляция В Раде рассказали, когда состоится час вопросов к правительству
Новости Украины Кабинет Министров Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь