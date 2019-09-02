Кабмин забрал у НПУ полномочия по экономическим преступлениям

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство ликвидировало управление по борьбе с экономическими преступлениями

Кабинет министров Украины забрал полномочия по экономическим преступлениям у Национальной полиции. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Как сообщил Гончарук, Управление по борьбе с экономическими преступлениями в нацполиции было ликвидировано.

"Мы ликвидировали экономическую часть Национальной полиции. УБЭП все, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, он символичный", - заявил премьер-министр.

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