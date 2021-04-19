Новый тип градостроительной документации: закон вступит в силу уже летом

Закон о новом типе градостроительной документации 24 июля окончательно вступит в силу. Документ должен способствовать приближению такой документации к европейским требованиям.

"Определенные возможности в обновлении градостроительной документации и приближение ее к европейским требованиям открываются со вступлением в силу с 24 июля закона №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель", - отметил глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Новый тип документации позволит совместить градостроительную и землеустроительную документацию.

Замминистра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что Минрегион сейчас работает над пятью постановлениями Кабинета министров, которые позволят имплементировать этот закон. Кроме того, ведомство разрабатывает порядок ведения градостроительного кадастра и порядок использования средств на создание градостроительного кадастра.