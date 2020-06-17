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В Украине появится новый тип градостроительной документации

Новости » Политика     17.06.2020 - 11:35
В Украине появится новый тип градостроительной документации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада одобрила соответствующий закон во втором чтении

В Украине появится новый тип градостроительной документации. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2280.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержали 320 депутатов ВР.

Закон предусматривает комплексное пространственное планирование территорий общин, что отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

В документе прописано и формирование электронной картографической основы для планирования территории.

Стоит отметить, что в Кабмине объясняли, что унаследованная еще с советских времен система пространственного планирования предполагает параллельную разработку градостроительной и землеустроительной документации. А это существенно препятствует эффективному управлению пространственным развитием общин.

Напомним, аграрный комитет ранее рекомендовал парламенту окончательно принять этот проект закона.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2280, за него проголосовали 265 депутатов парламента.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радаобщиныдецентрализация
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