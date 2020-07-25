Новый тип градостроительной документации: закон частично вступил в силу

Фото: строительство в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В полной мере закон вступит в силу через год после опубликования

В Украине появится новый тип градостроительной документации. Соответствующий закон сегодня, 25 июля, частично вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ в пятницу был опубликован в издании "Голос Украины". В полной мере он вступит в силу через год после обнародования.

В частности, в силу вступила норма закона, которая предусматривает, что Кабинет министров в 6-месячный срок со дня опубликования документа обязуется

утвердить Порядок разработки, обновления, внесения изменений и утверждения градостроительной документации.

КМУ к тому же обязали утвердить классификатор видов целевого назначения земельных участков, видов функционального назначения территорий и соотношения между ними, а также правила его применения, порядок и условия предоставления и использования субвенции из госбюджета местным на разработку комплексных планов пространственного развития территорий территориальных общин, другие нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона.

Кроме того, Кабмину поручено ежегодно при подготовке проекта закона о госбюджете предусматривать субвенции из государственного местным бюджетам на разработку комплексных планов пространственного развития территорий общин.

Так, данный закон предусматривает комплексное пространственное планирование территорий общин, что отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

В документе прописано и формирование электронной картографической основы для планирования территории.

Ранее в Кабмине объясняли, что унаследованная еще с советских времен система пространственного планирования предполагает параллельную разработку градостроительной и землеустроительной документации. А это существенно препятствует эффективному управлению пространственным развитием общин.

Напомним, 17 июля Верховная рада приняла этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2019 года парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2280, за него проголосовали 265 депутатов ВР.