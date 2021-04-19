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Новый тип градостроительной документации: закон вступит в силу уже летом

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 17:39
Новый тип градостроительной документации: закон вступит в силу уже летом Фото: закон о новом типе градостроительной документации вступит в силу 24 июля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон о новом типе градостроительной документации 24 июля окончательно вступит в силу. Документ должен способствовать приближению такой документации к европейским требованиям.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Определенные возможности в обновлении градостроительной документации и приближение ее к европейским требованиям открываются со вступлением в силу с 24 июля закона №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель", - отметил глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Новый тип документации позволит совместить градостроительную и землеустроительную документацию.

Замминистра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что Минрегион сейчас работает над пятью постановлениями Кабинета министров, которые позволят имплементировать этот закон. Кроме того, ведомство разрабатывает порядок ведения градостроительного кадастра и порядок использования средств на создание градостроительного кадастра.

Напомним, 25 июля прошлого года закон частично вступил в силу. В силу вступила норма закона об обязательствах Кабинета министров в 6-месячный срок со дня опубликования документа утвердить Порядок разработки, обновления, внесения изменений и утверждения градостроительной документации.

Как писало РБК-Украина, 17 июля 2020 года Верховная рада приняла этот закон во втором чтении.

Так, в декабре 2019 года парламент принял за основу в первом чтении соответствующий законопроект №2280, за него проголосовали 265 депутатов ВР.

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