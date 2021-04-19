Новий тип містобудівної документації: закон набере чинності вже влітку
Закон про новий тип містобудівної документації 24 липня остаточно набере чинності. Документ має сприяти наближенню такої документації до європейських вимог.
"Певні можливості в оновленні містобудівної документації та наближення її до європейських вимог відкриваються з набранням чинності з 24 липня законом №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", - зазначив глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко.
Новий тип документації дозволить поєднати містобудівну та землевпорядну документацію.
Замміністра розвитку громад та територій Наталія Козловська заявила, що Мінрегіон наразі працює над п’ятьма постановами Кабінету міністрів, які дозволять імплементувати цей закон. Крім того, відомство розробляє порядок ведення містобудівного кадастру та порядок використання коштів на створення містобудівного кадастру.
Нагадаємо, 25 липня минулого року закон частково набрав чинності. Чинності набула норма закону про зобовязання Кабінету міністрів у 6-місячний термін з дня опублікування документа затвердити Порядок розробки, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації.
Як писало РБК-Україна, 17 липня 2020-го Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні.
Так, у грудні 2019 року парламент прийняв за основу в першому читанні відповідний законопроект №2280, за нього проголосували 265 депутатів ВР.