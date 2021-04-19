Новий тип містобудівної документації: закон набере чинності вже влітку

"Певні можливості в оновленні містобудівної документації та наближення її до європейських вимог відкриваються з набранням чинності з 24 липня законом №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", - зазначив глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко.

Новий тип документації дозволить поєднати містобудівну та землевпорядну документацію.

Замміністра розвитку громад та територій Наталія Козловська заявила, що Мінрегіон наразі працює над п’ятьма постановами Кабінету міністрів, які дозволять імплементувати цей закон. Крім того, відомство розробляє порядок ведення містобудівного кадастру та порядок використання коштів на створення містобудівного кадастру.