Новый статус Украины не влияет на возможное членство в НАТО, - альянс

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями не влияет на возможное членство Украины в альянсе. Данный статус предполагает расширение двухстороннего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Сообщается, что сегодня НАТО признало Украину партнером по расширенным возможностям. Предоставление нового статуса направлено на усиление сотрудничества стран-участниц альянса с Украиной за весомый вклад в операции и миссии НАТО.

В альянсе напомнили, что Украина предоставляла военных для участия в операциях в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений.

"Союзники высоко ценят этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что новый статус обеспечит Украине доступ к другим программам НАТО, а также более широкому обмену информацией.

На сегодня Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый партнер имеет индивидуальные отношения с НАТО.

"Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не влияет на решения относительно членства в НАТО. Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

До этого Верховная рада поддержала приведение воинских званий в Украине к стандартам НАТО.