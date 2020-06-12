Новий статус України не впливає на можливе членство в НАТО, - альянс

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

Повідомляється, що сьогодні НАТО визнало Україну партнером по розширеним можливостям. Надання нового статусу спрямовано на посилення співробітництва країн-учасниць альянсу з Україною за вагомий внесок в операції та місії НАТО.

В альянсі нагадали, що Україна надавала військових для участі в операціях в Афганістані та Косово, а також для Сил реагування НАТО та навчань.

"Союзники високо цінують цей внесок, який демонструє прихильність України до євроатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що новий статус забезпечить Україні доступ до інших програм НАТО, а також більш ширшого обміну інформацією.

На сьогодні Україна є одним із шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен партнер має індивідуальні відносини з НАТО.

"Статус України як партнера по розширеним можливостям не впливає на рішення щодо членства в НАТО. Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях щодо проведення реформ, у тому числі у сфері безпеки і оборони, щодо цивільного контролю і демократичного нагляду, а також у боротьбі з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

До цього Верховна рада підтримала приведення військових звань в Україні до стандартів НАТО.