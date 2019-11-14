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В ЕС начали расследование против Британии из-за ситуации с еврокомиссаром

Новости » Политика     14.11.2019 - 21:18
В ЕС начали расследование против Британии из-за ситуации с еврокомиссаром
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Британия отказывается выдвигать кандидата в еврокомиссары

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование против Британии из-за отказа Лондона выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что начали расследование из-за того, что Британия нарушила европейское законодательство, отказавшись выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК.

"Соблюдая законодательство, ЕК сегодня направила письмо с официальным уведомлением Британии о том, что она нарушила свои договорные обязательства перед ЕС, не предложив кандидатуру на пост еврокомиссара. Власти Британии должна предоставить ответ не позднее пятницы, 22 ноября", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Европейской комиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура еврокомиссара будет подана после проведения парламентских выборов в Британии, запланированных на 12 декабря.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Британии Борису Джонсону с просьбой назначить своего еврокомиссара в ЕК, после того, как Brexit был отложен.

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