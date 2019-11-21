Европарламент проголосует за новую Еврокомиссию без представителя Британии

Фото: Европарламент (European Union)

Европарламент проведет голосование 27 ноября

Европейский парламент проведет голосование за состав новой Европейской комиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что что голосование на пленарном заседании в Страсбурге состоится после того, как Совет ЕС поддержит состав Коллегии комиссаров в составе 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предлагать кандидатуру до выборов 12 декабря.

"Если голосование будет положительным, 1 декабря Европейская комиссия сможет начать работу", - сказал заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

Напомним, Европейская комиссия начала расследование против Британии из-за отказа Лондона выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара. В Еврокомиссии заявили, что начали расследование из-за того, что Британия нарушила европейское законодательство, отказавшись выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК.

Как сообщало РБК-Украина, Британия отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Европейской комиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура еврокомиссара будет подана после проведения парламентских выборов в Британии, запланированных на 12 декабря.