ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий склад Єврокомісії схвалив Комітет постійних представників ЄС

Новини » Політика     22.11.2019 - 21:27
Новий склад Єврокомісії схвалив Комітет постійних представників ЄС
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Представник Британії в Єврокомісії досі не відомий

Новий склад Єврокомісії (ЄК), яку очолить екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, схвалив Комітет постійних представників Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що новий склад комісії ЄС ще повинен бути схвалений Європейським парламентом.

"Цей крок необхідний перед тим, як склад комісії буде винесено на голосування Європарламенту. Безпосередньо роботу Єврокомісія розпочне 1 грудня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський парламент проведе голосування за склад нової ЕК під керівництвом Урсули фон дер Ляєн на наступному тижні. Голосування на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться після того, як Рада ЄС підтримає складу Колегії комісарів у складі 27 членів, оскільки Великобританія відмовилася пропонувати кандидатуру до виборів 12 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄК почала розслідування проти Британії через відмову Лондона висувати свого кандидата на пост єврокомісара. У Єврокомісії заявили, що розпочали розслідування через те, що Британія порушила європейське законодавство, відмовившись висувати свого кандидата на пост єврокомісара в новий склад ЄК.

Раніше повідомлялося, Британія відмовилася подавати кандидатуру єврокомісара до складу оновленої Європейської комісії. У Лондоні підкреслили, що кандидатура єврокомісара буде подана після проведення парламентських виборів в Британії, запланованих на 12 грудня.

У ЄС чекають від Путіна кроків для просування мінського процесу В ЄС заявили про тверду підтримку України
Новини України ЕврокомиссияЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся