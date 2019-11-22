Новий склад Єврокомісії схвалив Комітет постійних представників ЄС

Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Представник Британії в Єврокомісії досі не відомий

Новий склад Єврокомісії (ЄК), яку очолить екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, схвалив Комітет постійних представників Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що новий склад комісії ЄС ще повинен бути схвалений Європейським парламентом.

"Цей крок необхідний перед тим, як склад комісії буде винесено на голосування Європарламенту. Безпосередньо роботу Єврокомісія розпочне 1 грудня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський парламент проведе голосування за склад нової ЕК під керівництвом Урсули фон дер Ляєн на наступному тижні. Голосування на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться після того, як Рада ЄС підтримає складу Колегії комісарів у складі 27 членів, оскільки Великобританія відмовилася пропонувати кандидатуру до виборів 12 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄК почала розслідування проти Британії через відмову Лондона висувати свого кандидата на пост єврокомісара. У Єврокомісії заявили, що розпочали розслідування через те, що Британія порушила європейське законодавство, відмовившись висувати свого кандидата на пост єврокомісара в новий склад ЄК.

Раніше повідомлялося, Британія відмовилася подавати кандидатуру єврокомісара до складу оновленої Європейської комісії. У Лондоні підкреслили, що кандидатура єврокомісара буде подана після проведення парламентських виборів в Британії, запланованих на 12 грудня.