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Минздрав допустил болельщиков на стадионы в двух футбольных матчах

Киев, Среда 22 июля 2020 16:49
Минздрав допустил болельщиков на стадионы в двух футбольных матчах
Фото: Максим Степанов и Андрей Павелко (facebook.com andriy.pavelko)
Автор: Роман Калиниченко

Трибуны будут заполнены на четверть

Министерство здравоохранения в тестовом режиме позволило присутствие болельщиков на стадионах. Зрителей допустят на трибуны на футбольные матчи плей-офф "Украинской премьер-лиги" 25 и 29 июля.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

По его словам, такое решение принял глава Минздрава Максим Степанов по итогам рабочей встречи.

"Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только что Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля", - сообщил Павелко.

Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, разрешается заполнить на 25%. Во время поединков и игроки, и зрители должны будут придерживаться всех карантинных ограничений.

"В случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе", - добавил Павелко.

Матчи плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы пройдут 25 и 29 июля. "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" - с "Мариуполем".

Напомним, ранее Павелко прогнозировал возвращение болельщиков на стадионы в июне.

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