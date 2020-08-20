ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Новий сезон чемпіонату України розпочнеться без уболівальників

Київ, Четвер 20 серпня 2020 09:01
Новий сезон чемпіонату України розпочнеться без уболівальників
Фото: "Динамо" і "Шахтар" у матчі за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Матч за Суперкубок пройде за порожніх трибун

Новий сезон української Прем'єр-ліги розпочнеться без уболівальників на трибунах через COVID-19. Глядачі не зможуть відвідати стартові тури чемпіонату та поєдинок за Суперкубок України.

Про це повідомляє "Футбол News".

Раніше МОЗ дозволило заповнювати футбольні арени на чверть, але через нестабільну ситуацію з пандемією коронавірусу вимушено було переглянути рішення і закрити трибуни.

Після відновлення чемпіонату лише три матчі пройшли з уболівальниками - зустрічі плей-офф за участь у Лізі Європи.

Новий сезон УПЛ стартує вже в п'ятницю, 21 серпня. "Олімпік" поміряється силами з "Динамо", а чинний чемпіон "Шахтар" зустрінеться з "Колосом".

Окрім глядачів у першому турі чемпіонату не буде ще й VAR. Система відеоповторів працюватиме в офлайн режимі задля навчання нових суддів, які незабаром почнуть працювати на поєдинках.

Матч за Суперкубок України, яким традиційно відкривається новий футбольний сезон, відбудеться 25 серпня в Києві. У ньому зійдуться чемпіон минулого сезону "Шахтар" і володар Кубка України - київське "Динамо". Донецький клуб буде номінальним господарем гри.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Чемпионат УкраиныУПЛболельщики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся