Новий сезон чемпіонату України розпочнеться без уболівальників

Фото: "Динамо" і "Шахтар" у матчі за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)

Матч за Суперкубок пройде за порожніх трибун

Новий сезон української Прем'єр-ліги розпочнеться без уболівальників на трибунах через COVID-19. Глядачі не зможуть відвідати стартові тури чемпіонату та поєдинок за Суперкубок України.

Про це повідомляє "Футбол News".

Раніше МОЗ дозволило заповнювати футбольні арени на чверть, але через нестабільну ситуацію з пандемією коронавірусу вимушено було переглянути рішення і закрити трибуни.

Після відновлення чемпіонату лише три матчі пройшли з уболівальниками - зустрічі плей-офф за участь у Лізі Європи.

Новий сезон УПЛ стартує вже в п'ятницю, 21 серпня. "Олімпік" поміряється силами з "Динамо", а чинний чемпіон "Шахтар" зустрінеться з "Колосом".

Окрім глядачів у першому турі чемпіонату не буде ще й VAR. Система відеоповторів працюватиме в офлайн режимі задля навчання нових суддів, які незабаром почнуть працювати на поєдинках.

Матч за Суперкубок України, яким традиційно відкривається новий футбольний сезон, відбудеться 25 серпня в Києві. У ньому зійдуться чемпіон минулого сезону "Шахтар" і володар Кубка України - київське "Динамо". Донецький клуб буде номінальним господарем гри.