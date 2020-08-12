Утверждена дата начала нового сезона чемпионата Украины

Фото: "Динамо" и "Шахтер" (shakhtar.com)

В чемпионате примут участие 14 команд

Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила план-календарь следующего сезона. Чемпионат Премьер-лиги 2020-2021 годов, в котором примут участие 14 команд, начнется 22 августа.

Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир пройдет в два круга без дальнейшего разделения турнирной таблицы. Базовая дата заключительного, 26 тура - 15 мая 2021.

В предыдущем сезоне первенства играли 12 команд. Несмотря на пандемию коронавируса УАФ не отказалась от постепенного увеличения участников Премьер-лиги до 16 клубов.

Матч за Суперкубок Украины, которым традиционно открывается новый футбольный сезон, скорее всего, состоится 25 августа в Киеве. В нем сойдутся чемпион прошлого сезона "Шахтер" и обладатель Кубка Украины - киевское "Динамо". Донецкий клуб будет номинальным хозяином игры.

Киевляне готовятся к новому сезону под руководством нового наставника Мирчи Луческу, который долгое время возглавлял принципиального соперника - "горняков".

На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, под руководством которого "Динамо" с трудом занял второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.