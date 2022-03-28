UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый раунд переговоров Украины и РФ. У Эрдогана назвали время и место встречи

Фото: у Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ (twitter.com)
Автор: Мария Кучерявец

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ, которая завтра должна состояться в Стамбуле. Там заявили, что стороны начнут переговоры в 10:30 (по киевскому времени).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Отмечено, что делегации встретятся в президентском офисе "Долмабахче".

"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Что известно о новом раунде переговоров

Как сообщила украинская сторона, переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Подробно о том, что известно о новом раунде переговоров Украины и РФ - в материале РБК-Украина.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаТурцияВойна России против Украины