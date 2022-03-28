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Российская переговорная группа прибыла в Стамбул, - СМИ

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Стамбул, Понедельник 28 марта 2022 17:12
Российская переговорная группа прибыла в Стамбул, - СМИ Фото: Переговоры России и Украины (nextalive)
Автор: Артем Горовенко

Турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров. Ранее сообщалось, что переговоры проходили в видеоформате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Сегодня, 28 марта, российская переговорная группа прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда очных переговоров. Ранее переговорный процесс проходил в формате видеоконференций.

"Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отметим, что переговоры могут начаться 29 марта из-за логистических проблем.

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