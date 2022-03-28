Российская переговорная группа прибыла в Стамбул, - СМИ
Фото: Переговоры России и Украины (nextalive)
Турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров. Ранее сообщалось, что переговоры проходили в видеоформате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Сегодня, 28 марта, российская переговорная группа прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда очных переговоров. Ранее переговорный процесс проходил в формате видеоконференций.
"Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Отметим, что переговоры могут начаться 29 марта из-за логистических проблем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.