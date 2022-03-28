Новий раунд переговорів України та РФ. У Ердогана назвали час і місце зустрічі

Зазначено, що делегації зустрінуться в президентському офісі "Долмабахче".

"Переговори делегацій пройде завтра вранці о 10:30 у президентському офісі "Долмабахче". Зустріч буде закрито для преси", - зазначили у канцелярії Ердогана.

Що відомо про новий раунд перемовин

Як повідомила українська сторона, переговори мають початися у вівторок 29 березня з 10 ранку. За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Детально про те, що відомо про новий раунд переговорів України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.