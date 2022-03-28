Новый раунд переговоров Украины и РФ. У Эрдогана назвали время и место встречи

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ, которая завтра должна состояться в Стамбуле. Там заявили, что стороны начнут переговоры в 10:30 (по киевскому времени).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Отмечено, что делегации встретятся в президентском офисе "Долмабахче".

"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Что известно о новом раунде переговоров

Как сообщила украинская сторона, переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Подробно о том, что известно о новом раунде переговоров Украины и РФ - в материале РБК-Украина.

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