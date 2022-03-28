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Новий раунд переговорів України та РФ. У Ердогана назвали час і місце зустрічі

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Стамбул, Понеділок 28 березня 2022 18:57
Новий раунд переговорів України та РФ. У Ердогана назвали час і місце зустрічі Фото: у Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

У президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ, яка завтра має відбутися в Стамбулі. Там заявили, що сторони почнуть перемовини о 10:30 (за київським часом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Зазначено, що делегації зустрінуться в президентському офісі "Долмабахче".

"Переговори делегацій пройде завтра вранці о 10:30 у президентському офісі "Долмабахче". Зустріч буде закрито для преси", - зазначили у канцелярії Ердогана.

Що відомо про новий раунд перемовин

Як повідомила українська сторона, переговори мають початися у вівторок 29 березня з 10 ранку. За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Детально про те, що відомо про новий раунд переговорів України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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