Новый президент Мексики хочет поговорить с Трампом о мигрантах

Фото: Андрес Мануэль Лопес Обрадор (GettyImages)

Президент Мексики сообщил, что правительство наблюдает за ситуацией в северном приграничном городе Мексики Тихуана

Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет обсудить вопрос мигрантов на мексиканско-американской границе во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Обрадор, который принес присягу 1 декабря, заявил на пресс-конференции, что его правительство наблюдает за ситуацией в северном приграничном городе Мексики Тихуана, где центральноамериканские мигранты ожидают на пересечение.

"Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что он, скорее всего, будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни о мигрантском кризисе", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2018 стало известно, что Соединенные Штаты закрыли границу с Мексикой из-за попытки мигрантов из Центральной Америки его прорвать. Но даже после закрытия границы мигранты не оставляют попыток попасть на территорию США.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.