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Американські війська залишать на кордоні з Мексикою ще на два місяці

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 09:33
Американські війська залишать на кордоні з Мексикою ще на два місяці
Ілюстративне фото (GettyImages)

У Пентагоні підписали відповідний документ

Дислокацію армії Сполучених Штатів на кордоні з Мексикою для унеможливлення нелегальної міграції продовжать ще на два місяці. Відповідне рішення затвердили в Пентагоні, передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як повідомляє високопоставлене джерело в Пентагоні, мандат регулярних військ на кордоні з Мексикою діє до 15 грудня. Проте Міністр оборони США Джеймс Меттіс затвердив запит на продовження дислокації американських військ. Тепер військові  на кордоні з Мексикою перебуватимуть щонайменше до кінця січня 2019 року.

Відомо, що підтримка на кордоні буде включати в себе "обмежений потенціал авіації, техніки, медичної і військової поліції".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 стало відомо, що Сполучені Штати закрили кордон з Мексикою через спробу мігрантів з Центральної Америки його прорвати. Але навіть після закриття кордону мігранти не залишають спроб потрапити на територію США.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше. 

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