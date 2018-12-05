Новий президент Мексики хоче поговорити з Трампом про мігрантів

Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (GettyImages)

Президент Мексики повідомив, що уряд спостерігає за ситуацією в північному прикордонному місті Мексики Тіхуана

Новообраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче обговорити питання мігрантів на мексикансько-американському кордоні під час перемовин з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Обрадор, який склав присягу 1 грудня, заявив на прес-конференції, що його уряд спостерігає за ситуацією в північному прикордонному місті Мексики Тіхуана, де центральноамериканські мігранти очікують на перетин.

"Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив у середу, що він, швидше за все, розмовлятиме з президентом США Дональдом Трампом в найближчі дні про мігрантську кризу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 стало відомо, що Сполучені Штати закрили кордон з Мексикою через спробу мігрантів з Центральної Америки його прорвати. Але навіть після закриття кордону мігранти не залишають спроб потрапити на територію США.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.