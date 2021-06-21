Новый президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом

Новоизбранный президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что не будет встречаться с президентом США Джо Байденом. По его словам, он также не будет вести переговоры по программе Тегерана и призвал США снять санкции.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Isna.ir.

"Региональные и ракетные вопросы не подлежат обсуждению", - сказал он.

Он также заявил, что США обязаны снять санкции с Ирана.

Напомним, на президентских выборах в Иране победил Эбрагим Раиси. Он известен, как жесткий судья, попавший под санкции США за нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном после президентских выборов. Он назвал режим Раиси "режимом жестких палачей".