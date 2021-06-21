Новий президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом

Новообраний президент Іран Ебрагім Раїсі заявив, що не зустрічатиметься з президентом США Джо Байденом. За його словами, він також не буде вести переговори за програмою Тегерана і закликав США зняти санкції.

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Isna.ir.

"Регіональні та ракетні питання не підлягають обговоренню", - сказав він.

Він також заявив, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану.

Нагадаємо, на президентських виборах в Ірані переміг Ебрагім Раїсі. Він відомий, як жорсткий суддя, який потрапив під санкції США за порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що новий прем'єр-міністр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном після президентських виборів. Він назвав режим Раїсі "режимом жорстких катів".