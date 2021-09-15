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Новый праздник в Украине планируют привязать к началу сбора дани в Киевской Руси

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Украина, Среда 15 сентября 2021 11:13
Новый праздник в Украине планируют привязать к началу сбора дани в Киевской Руси Фото: памятник княгине Ольге на Михайловской площади в Киеве (wikimedia.com)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует одобрить проект указа президента "О Дне работников финансовой сферы". Предлагается отмечать его в день памяти княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 15 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 24 июля православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги.

"Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаема как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения)", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что "установление этого праздника обусловлено поддержкой специалистов финансовых ведомств, несущих перед народом ответственность за дальнейшее развитие государства Украина".

В документе отмечается, что на сегодня в бюджетной сфере работают около 16 000 финансовых работников.

Ольга (910 -969 годы) - княгиня из династии Рюриковичей. Жена киевского князя Игоря, который погиб в 944 году от рук жителей древлянского города Искоростень после неоднократного взимания дани. Согласно летописи, город держал осаду в течение года, после чего Ольга попросила с каждого двора по три голубя и по три воробья в виде дани. К птицам был привязан трут, который поджигали и отпускали - голуби летели к своим голубятням, воробьи - под стрехи. Таким образом Ольга сожгла Искоростень.

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