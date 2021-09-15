Нове свято в Україні планують прив'язати до початку збирання данини в Київській Русі
Кабінет міністрів планує схвалити проекту указу президента "Про День працівників фінансової сфери". Пропонується відзначати його у день пам'яті княгині Ольги, яка упорядкувала збирання данини в Київській Русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 15 вересня.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги.
"Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка - володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об'єднання)", - йдеться в документі.
Автори проекту наголошують, що "встановлення цього свята обумовлено підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави Україна".
У документі зазначається, що на сьогодні у бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників.
Ольга (910 -969 роки) - княгиня із династії Рюриковичів. Дружина київського князя Ігоря, який загинув у 944 році від рук мешканців древлянського міста Іскоростень після кількаразового стягування данини. Згідно з літописом, місто тримало облогу протягом року, після чого Ольга запросила з кожного двору по троє голубів й по троє горобців у вигляді данини. До отриманих птахів було прив'язано трут, який підпалювали та відпускали - голуби летіли до своїх голубників, горобці - під стріхи. У такий спосіб Ольга спалила Іскоростень.