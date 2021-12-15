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Новый праздник, авиационные правила и защита животных: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 15 декабря 2021 08:46
Новый праздник, авиационные правила и защита животных: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Рада проводит заседание. В повестке дня законопроекты об авиационных правилах и усилении защиты животных, а также назначение членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Нардепы рассмотрят в первом чтении такие законопроекты:

  • об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности - 5877,
  • относительно усовершенствования оказания медицинской помощи - 6306,
  • о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство - 5688,
  • об установлении праздничного дня - Дня Украинской Государственности - 5864,

Среди законопроектов, которые рассмотрят во втором чтении:

  • об обеспечении сбора дохода от прав организациями коллективного управления - 5572,
  • относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения - 5873,
  • относительно функционирования национальной системы квалификаций - 4147,
  • о кредитных союзах - 4278,
  • о совершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины - 3683,
  • о государственной поддержке сферы спорта - 4577,
  • об усовершенствовании законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности - 5409,
  • о лекарственных средствах - 5547,
  • об антидопинговой деятельности в спорте - 5099,
  • относительно усовершенствования пенсионного законодательства - 4668.

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