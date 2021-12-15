Новый праздник, авиационные правила и защита животных: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Рада проводит заседание. В повестке дня законопроекты об авиационных правилах и усилении защиты животных, а также назначение членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.
Нардепы рассмотрят в первом чтении такие законопроекты:
- об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности - 5877,
- относительно усовершенствования оказания медицинской помощи - 6306,
- о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство - 5688,
- об установлении праздничного дня - Дня Украинской Государственности - 5864,
Среди законопроектов, которые рассмотрят во втором чтении:
- об обеспечении сбора дохода от прав организациями коллективного управления - 5572,
- относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения - 5873,
- относительно функционирования национальной системы квалификаций - 4147,
- о кредитных союзах - 4278,
- о совершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины - 3683,
- о государственной поддержке сферы спорта - 4577,
- об усовершенствовании законодательства по вопросам защиты животных от жестокого обращения в развлекательной деятельности - 5409,
- о лекарственных средствах - 5547,
- об антидопинговой деятельности в спорте - 5099,
- относительно усовершенствования пенсионного законодательства - 4668.