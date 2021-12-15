Нове свято, авіаційні правила та захист тварин: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Рада проводить засідання. У порядку денному законопроекти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Нардепи розглянуть в першому читанні такі законопроекти:
- щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності - 5877,
- щодо удосконалення надання медичної допомоги - 6306,
- щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво - 5688,
- щодо встановлення святкового дня - День Української Державності - 5864,
Серед законопроектів, які розглянуть у другому читанні:
- щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління - 5572,
- щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення - 5873,
- щодо функціонування національної системи кваліфікацій - 4147,
- про кредитні спілки - 4278,
- щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України - 3683,
- щодо державної підтримки сфери спорту - 4577,
- щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності - 5409,
- про лікарські засоби - 5547,
- про антидопінгову діяльність у спорті - 5099,
- щодо удосконалення пенсійного законодавства - 4668.