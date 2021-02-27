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Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 13:03
Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача
Автор: Александр Белоус

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, готова приобщаться к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ). Однако работа с МВФ далеко не первая задача.

Об этом она сказала в интервью агентству "Укринформ".

Как отметила Маркарова, у Украины есть команда переговорщиков в Минфине и Нацбанке, которые ежедневно работают над вопросом сотрудничества с МВФ.

"Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе", - сказала посол.

Она напомнила, что в Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций.

"Я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководством, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне, - добавила Маркарова.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала экс-министр финансов Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова в комментарии "Голосу Америки" заявила, что она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

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