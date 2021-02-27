Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача
Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, готова приобщаться к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ). Однако работа с МВФ далеко не первая задача.
Об этом она сказала в интервью агентству "Укринформ".
Как отметила Маркарова, у Украины есть команда переговорщиков в Минфине и Нацбанке, которые ежедневно работают над вопросом сотрудничества с МВФ.
"Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе", - сказала посол.
Она напомнила, что в Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций.
"Я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководством, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне, - добавила Маркарова.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала экс-министр финансов Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова в комментарии "Голосу Америки" заявила, что она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.