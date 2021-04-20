Новий посол України вирушила до США

Нова посол України у США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. Вона полетіла в Сполучені Штати вже сьогодні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook .

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив посла України в США 25 лютого. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна, кандидатуру Маркарової на посаду керівника українського посольства в США запропонував міністр Кулеба.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала вона на свої сторінці у Facebook.

Зазначимо, Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.