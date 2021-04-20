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Новий посол України вирушила до США

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:20
Новий посол України вирушила до США Фото: посол України у США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Нова посол України у США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. Вона полетіла в Сполучені Штати вже сьогодні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив посла України в США 25 лютого. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна, кандидатуру Маркарової на посаду керівника українського посольства в США запропонував міністр Кулеба.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала вона на свої сторінці у Facebook.

Зазначимо, Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.

Зазначимо, Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, готова долучатися до переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Також Оксана Маркарова в коментарі "Голосу Америки" заявила, що вона очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.

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