Новий посол України почав роботу в Кувейті

Фото: церемонія вручення вірчих грамот (twitter.com/UKRinKWT)

15 квітня відбулася офіційна передача вірчих грамот

Сьогодні, 15 квітня, відбулася урочиста церемонія вручення послом України в Кувейті Олександом Балануцею вірчих грамот еміру країни шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Кувейті.

Зазначається, у рамках церемонії відбулася бесіда з кувейтським монархом, під час якої посол підкреслив велику честь, надану йому керівництвом української держави, представляти Україну в Кувейті.

Емір Кувейту позитивно відзначив нинішній стан двостороннього співробітництва та дав високу оцінку рівню медичних послуг в Україні.

У ході зустрічі також відбувся обмін думками щодо поглиблення взаємодії в політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт О.Балануца вручив вірчі грамоти Еміру Держави Кувейтhttps://t.co/Wn3NjGzfEo pic.twitter.com/CFZPksScwc — UKR Embassy in KWT (@UKRinKWT) April 15, 2019

РБК-Україна писало, що 26 березня заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінські.

Раніше повідомлялося, що новий Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев 19 березня передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Бондарю.