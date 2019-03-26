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Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Аргентины в Украине

Новости » Политика    26.03.2019 - 18:53
Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Аргентины в Украине
Фото: Сергей Кислица и Елена Мікусінські (mfa.gov.ua)

Во время встречи Кислица и Микусинськи отметили позитивную динамику политических и деловых контактов между двумя государствами

Сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от вновь назначенной посла Аргентинской Республики в Украине Элены Летисии Тересы Микусинськи. Об этом сообщает РБК-Украина с посиланнямна пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Во время встречи Кислица и Микусинськи отметили позитивную динамику политических и деловых контактов между двумя государствами на всех уровнях. Также стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в различных областях двусторонних отношений, в частности, в сфере спорта, туризма, обмена студентами и т. п.

"Собеседники договорились о необходимости расширения торгово-экономической составляющей двусторонних взаимоотношений", - говорится в сообщении.

Во время встречи было договорено обеспечить проведение в 2019 году очередного VI заседания Совместной межправительственной украинско-аргентинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало РБК-Украина, Сергей Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби.

Кроме того, в конце января в Украине почав работу новый посол Японии Такаши Кураі. Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Укарины Сергеем Кислицей они обсудили развитие сотрудничества государств в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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